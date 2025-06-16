Общество 16.06.2025 в 14:01

Улан-удэнец украл с 11 этажа велик и пропил его

Стоимость пропажи составила 16 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец украл с 11 этажа велик и пропил его

В Улан-Удэ полицейскими задержан подозреваемый в краже велосипеда из многоэтажного дома. Им оказался нигде не работающий 49-летний мужчина, укравший велик для того, чтобы променять его на алкоголь.

Утром 26 мая в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратился 41-летний хозяин пропажи.

- Мужчина оценил велик в 16 тысяч рублей и рассказал, что накануне оставил его возле квартиры в подъезде на 11 этаже, а утром не обнаружил свое транспортное средство.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска был задержан 49-летний не работающий мужчина. Проникнув в подъезд, он некоторое время присматривался к объекту кражи, а позже похитил велосипед. Похищенное он сбыл, а на вырученные деньги приобрел алкоголь. Следователем возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики.

Полицейские призывают жителей республики не оставлять свое имущество без присмотра в подъездах многоквартирных домов или обеспечить дополнительные меры по его сохранности, например, оборудовать противоугонными средствами защиты, а также, по возможности, оставлять в поле зрения камер видеонаблюдения.

Если же вы все-таки обнаружили пропажу своего имущества – сообщите об этом в полицию по телефону 02 (с мобильного - 102).

Фото: loon.site

 

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