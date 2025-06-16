Общество 16.06.2025 в 14:19

Амархуу Борхуу выступит в Бурятии на фестивале в честь популярного вида мяса

В республике вновь пройдет гастрономический этнофестиваль «Боргойская баранина»
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Текст: Иван Иванов
Амархуу Борхуу выступит в Бурятии на фестивале в честь популярного вида мяса

На юге Бурятии, в местности Атаган булаг сельского поселения «Белозерское», 21 июня пройдет фестиваль в честь боргойской баранины (возрастное ограничение 0+).

Как известно, боргойская баранина отличается неповторимым вкусом. Он появляется из-за того, что в этом уголке республике почва имеет специфический состав, влияющий на местные травы. В результате мясо овец, поедающих ее, превращается в настоящий деликатес.

Боргойская баранина была знаменита в царской России, очень ценилась она и в советское время. По сути, в царское время это был самый известный в России бренд с территории современной Бурятии. Для сравнения, омуль из Байкала не был так знаменит, так как эта рыба, нельзя сказать, что какая-то выдающаяся по своему вкусу.

Нынешний фестиваль пройдет 21 июня (возрастное ограничение 0+). Гастромероприятие организовано при поддержке бюджетных средств, также у него есть и внебюджетное финансирование. Цель организаторов в том, чтобы в итоге сделать фестиваль окупаемым, экономически самостоятельным.

Нынче фестиваль совместили с празднованием 90-летия Джидинского района. В программе - конкурс национальных блюд из баранины (0+), мастер-классы по приготовлению блюд из баранины (0+), конкурс блюд мира «Праздник вкуса» (0+), ярмарка местных производителей (0+), спортивная программа (0+) (бурятская национальная борьба, конные скачки, стрельба из лука, волейбол).

Планируется выставка-продажа изделий ремесленников, детская площадка с развлекательной программой, играми, намечена обширная культурная программа. Выступят местные творческие коллективы и исполнители, а также гости из Селенгинского аймака Монголии и г. Улан-Батора.

На фестивале можно будет увидеть выступление Амархуу Борхуу. К гастропразднику создан мультфильм про семью Тарбагановых. Гости фестиваля смогут поучаствовать в лотереи с ценными призами. Среди них квадроцикл, айфон и другие ценные вещи.

Организаторы ожидают, что гастрофестиваль посетят 8-10 тысяч гостей. При желании, можно будет совершить экскурсии по достопримечательностям Джиды, и по интересным местным музеям. Фестиваль постепенно набирается опыта, решаются инфраструктурные вопросы (туалеты и др.). Сейчас фестиваль, как таковой, не вышел на самоокупаемость.

Но зато фермеры, реализовывающие выращенную баранину, оценили мероприятие. Они зарабатывают на нем 60 млн. рублей. В Джидинском районе поголовье овец составляет 60 тысяч голов. Это гораздо меньше, чем было при СССР. Овцеводству есть куда расти, но район на протяжении многих лет сталкивается с рядом проблем, среди которых отток населения.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: правительство Бурятии

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джидинский район боргойская баранина

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