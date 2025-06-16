Общество 16.06.2025 в 15:08

Комбинат школьного питания Улан-Удэ наградили за помощь СВО

Коллектив комбината помогает бойцам с самых первых дней специальной военной операции
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Текст: Служба информации "Номер один"
Комбинат школьного питания Улан-Удэ наградили за помощь СВО

За помощь участникам специальной военной операции медалью министерства обороны РФ «За помощь и милосердие» удостоена Алла Шахова – директор Городского комбината школьного питания.

- Комбинат школьного питания помогает бойцам с первых дней специальной военной операции. Они отправляют продукты, снаряжение, машины, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Также сотрудники комбината дважды выезжали в Москву помогать раненным солдатам в госпиталях. Они готовили вкусную домашнюю выпечку и буузы, помогали раненным оформлять документы и приобретали необходимые вещи и средства реабилитации.

У многих сотрудников комбината сыновья, мужья, братья и отцы сейчас находятся на передовой.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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СВО поддержка администрация улан-удэ

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