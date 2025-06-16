Комбинат школьного питания Улан-Удэ наградили за помощь СВО

За помощь участникам специальной военной операции медалью министерства обороны РФ «За помощь и милосердие» удостоена Алла Шахова – директор Городского комбината школьного питания.

- Комбинат школьного питания помогает бойцам с первых дней специальной военной операции. Они отправляют продукты, снаряжение, машины, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Также сотрудники комбината дважды выезжали в Москву помогать раненным солдатам в госпиталях. Они готовили вкусную домашнюю выпечку и буузы, помогали раненным оформлять документы и приобретали необходимые вещи и средства реабилитации.

У многих сотрудников комбината сыновья, мужья, братья и отцы сейчас находятся на передовой.

Фото: администрация Улан-Удэ