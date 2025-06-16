Общество 16.06.2025 в 16:20

С начала года в Бурятии 90 детей обрели семьи

На учете в банке данных республики состоит более ста желающих усыновить детей
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Текст: Служба информации "Номер один"
С начала года в Бурятии 90 детей обрели семьи

В Бурятии сейчас проводится большая работа по устройству детей в семьи и профилактике социального сиротства, чтобы обеспечить право каждого ребенка жить в семье.

По данным минсоцзащиты Бурятии, на учете в региональном банке данных о детях, состоит 109 граждан, желающих принять детей в семью на воспитание.

- С каждым осуществляется взаимодействие на постоянной основе: ознакомление со сведениями о детях, выдача направлений на посещение детей, информирование граждан о поступивших сведениях о детях. Так с начала года, принято 69 человек, все они ознакомлены со сведениями о 647 детях, нуждающихся в семейном устройстве. В течение 2025 года органами опеки и попечительства при содействии регионального оператора устроены в замещающие семьи 90 детей из организаций Минсоцзащиты Бурятии, - отметила начальник отдела опеки и попечительства Вера Брянская.

К примеру, за прошедшую неделю пять детей из многодетной семьи обрели семью обрели свой дом на территории Советского района г. Улан-Удэ у приемного родителя с огромным опытом воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Еще трое детей смогли вернуться в кровную семью после большой работы, проведенной органом опеки и попечительства.

-  По состоянию на 9 июня этого года органами опеки и попечительства выявлен 231 ребенок. Нами предпринимаются комплекс мер опеки по устройству детей в семьи родственников, ближайшего окружения семей, предпринимаются активные шаги в поиске родственников, замещающих родителей для детей среди кандидатов в опекуны или попечители, усыновители, при возможности - содействуют возврату детей в кровные семьи, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Так из 231 выявленных детей в текущем году - 206 или 89,2 % устроены в семьи. В том числе, 192 ребенка - под опеку, 14 детей возвращены родителям, 25 детей находятся в организациях, ожидают устройства в семью.

 

Фото: loon.site

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