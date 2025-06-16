В Улан-Удэ перекрыли улицу Банзарова

В Улан-Удэ в связи с ремонтом перекрыли улицу Банзарова. Проезд по ней закрыт до середины июля.

- В связи с реконструкцией инженерных сетей в Советском районе с 15 июня и ориентировочно до середины июля закрыт для движения транспорта участок дороги по ул. Банзарова – от ул. Шмидта до ул. Смолина, - сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Изменены схемы движения автобусных маршрутов № 3, 3А в направлении площади Банзарова.

Объезд закрытого для движения участка осуществляется по улицам Шмидта - Кирова - Ленина - пл. Банзарова. В обратном направлении - без изменений.

Фото: администрация Улан-Удэ