Общество 16.06.2025 в 16:28
В Улан-Удэ перекрыли улицу Банзарова
Проезд по ней закрыт до середины июля
В Улан-Удэ в связи с ремонтом перекрыли улицу Банзарова. Проезд по ней закрыт до середины июля.
- В связи с реконструкцией инженерных сетей в Советском районе с 15 июня и ориентировочно до середины июля закрыт для движения транспорта участок дороги по ул. Банзарова – от ул. Шмидта до ул. Смолина, - сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
Изменены схемы движения автобусных маршрутов № 3, 3А в направлении площади Банзарова.
Объезд закрытого для движения участка осуществляется по улицам Шмидта - Кирова - Ленина - пл. Банзарова. В обратном направлении - без изменений.
Фото: администрация Улан-Удэ