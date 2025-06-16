Улан-удэнская мошенница обманула иркутянку на 300 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска Улан-Удэ задержали местную жительницу за обманное хищение денег в крупном размере. Пообещав 28-летней иркутянке прибыль в 30%, аферистка выманила у нее 300 тысяч рублей и перестала выходить на связь.

- В марте текущего года пострадавшая жительница г. Иркутск перевела деньги 35-летней аферистке, которая обещала за вложенные денежные средства – 30 процентов. Заявительница согласилась с заманчивым предложением и перевела 300 000 рублей. После чего злоумышленница перестала отвечать на телефонные звонки, - рассказали в полиции республики.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Теперь последовательнице Остапа Бендера грозит до шести лет лишения свободы с выплатой штрафа. Параллельно полицейские проверяют фигурантку на причастность к другим эпизодам мошенничества.

Фото: loon.site