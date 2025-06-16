Общество 16.06.2025 в 16:45

Почти миллиард рублей с начала года получили жители Бурятии по больничным листам

Пособие было предоставлено более 40 тысячам жителей республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
Почти миллиард рублей с начала года получили жители Бурятии по больничным листам

С начала года Социальный фонд Бурятии выплатил более 40 тысячам жителей региона пособия по временной нетрудоспособности на общую сумму свыше 900 миллионов рублей.

- Пособия выплачиваются только официально трудоустроенным работникам или гражданам, добровольно уплачивающим страховые взносы на социальное страхование. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году составляет 5 673 рубля в день, минимальный — 885 рублей в день, — рассказал управляющий отделением СФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев.

Размер пособия зависит от среднего заработка за два предшествующих года. Кроме того, на него влияет и страховой стаж.

При стаже более 8 лет больничный оплачивается в размере 100% от среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, от 6 месяцев до 5 лет — 60%. При стаже менее 6 месяцев пособие будет выплачиваться в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц (22 440 рублей).

Сейчас больничные листки оформляются в электронном виде. Информацию об оформлении электронных листков нетрудоспособности можно узнать в личном кабинете на портале госуслуг.

Проконсультироваться по вопросам пособия по временной нетрудоспособности можно по телефону (8-800-100-000-1)

 

Фото: Номер один

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социальный фонд Бурятии

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