Больше половины жителей Улан-Удэ хотят отпуск длиною в месяц

6 из 10 жителей Улан-Удэ хотели бы отдыхать от работы не менее четырех недель подряд. В преддверии отпусков опрос провел популярный портал по поиску работы «Суперджоб».

- Большинство предпочитает длительный отпуск: лишь 2% называют идеальным срок в 10 дней. 11% уверены, что достаточно двух недель, а 17% выбирают три недели. Однако чаще всего респонденты называют оптимальным вариантом четыре недели (33%) или даже больше месяца (28%), - сообщают эксперты портала.

Женщины чаще мужчин довольствуются двумя или тремя неделями, тогда как представители сильной половины чаще выступают за четыре недели или еще более длительный отпуск.

Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто восстанавливает силы за две или три недели, а среди жителей Улан-Удэ от 35 до 45 лет — тех, кто выбирает месяц отпуска или дольше.

Фото: loon.site