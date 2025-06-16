Общество 16.06.2025 в 17:41

Пятеро школьников из Улан-Удэ написали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Математику на «сто» сдали лишь двое
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Текст: Елена Кокорина
Пятеро школьников из Улан-Удэ написали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

В Комитете по образованию города Улан-Удэ рассказали об очередных экзаменационных результатах у местных школьников. Заветные 100 баллов ЕГЭ по русскому языку получили пятеро ребят.

- Школьники города Улан-Удэ получили заветные 100 баллов по русскому языку. Отличное знание русского языка показали три выпускника гимназии №14, ещё один ученик показал блестящий результат в школе №32, а пятый юный талант учится в школе №56. Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов в учёбе и жизни, - рассказали в Комитете по образованию города.

Напомним, что профильную математику в этом году в Бурятии сдавали около двух тысяч выпускников, из которых два человека достигли максимального результата в 100 баллов. Это выпускники Российской гимназии №59 г. Улан-Удэ и школы №17.
Ранее Комитет по образованию сообщал о шестерых учениках, получивших максимальные баллы по литературе и двух – по химии. «Умники» и «умницы» представляли городские школы №№14, 56, 35, 32, 49 и 17.

Фото: loon.site

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