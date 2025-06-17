Грабителя и убийцу из Бурятии приговорили к 12 годам строгого режима

В Прибайкальском районе Бурятии вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве знакомого, угрозе убийством жене потерпевшего, а также грабеже и кражах. 12,5 ближайших лет ему придется коротать в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в селе Турунтаево. 18 октября 2024 года он пришел в дом к знакомому односельчанину и стал употреблять с ним спиртные напитки.

- Ночью между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость взял кухонный нож и нанес им удары в грудную клетку хозяину дома. От полученных повреждений потерпевший скончался. Его супруга пыталась вызвать по телефону скорую медицинскую помощь, но злоумышленник, заметив ее действия, стал угрожать ей убийством, демонстрируя нож. Угрозы женщина восприняла реально, опасаясь их осуществления, и прекратила попытки позвонить. Фигурант до утра продолжал употреблять спиртное, а затем скрылся с места происшествия. Помимо этого, ранее, в период с 13 по 18 октября, он совершил ряд преступлений, связанных с тайным и открытым хищением чужого имущества. Одну из краж – в группе со знакомым, - рассказали в Следкоме республики.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Его соучастнику в краже – в виде 2,5 лет лишения свободы также в исправительной колонии строго режима.

Фото: loon.site