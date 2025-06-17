Общество 17.06.2025 в 09:57

В Бурятии расцвел редкий вид сибирской орхидеи

Цветет он всего одну неделю в году
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии расцвел редкий вид сибирской орхидеи

В национальном парке «Тункинский» расцвел редкий вид сибирских орхидей — венерин башмачок. Фотографией цветка поделился в своем ТГ-канале директор нацпарка Антон Будунов.

- Он цветёт всего одну-две недели в году. Эти красивые, но быстро увядающие цветы получили своё название из-за причудливой формы нижнего лепестка, который похож то ли на выпяченную губу, то ли на старый ботинок, - делятся в нацпарке.

Венерин башмачок – многолетнее растение, предпочитает укромные уголки леса, избегая открытых солнечных мест. Выбирает заросли кустарников или лесные луга.

- Из-за деятельности человека венерин башмачок стал крайне редким. Его занесли в Красную книгу России. Большинство редких орхидей Бурятии (11 видов) можно встретить на территории Тункинского нацпарка. Природа дарит нам уникальные дары, такие как венерин башмачок, давайте сохраним эту красоту для будущих поколений, - добавили в нацпарке.

Фото: Антон Будунов, нацпарк «Тункинский»

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