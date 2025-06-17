Общество 17.06.2025 в 10:18

Жительница Бурятии перешагнула вековой рубеж

17 июня ей исполнился 101 год
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Текст: Елена Кокорина
Жительница Бурятии перешагнула вековой рубеж

В Кяхтинском районе Бурятии в 2025 году юбилейные даты отмечают 37 долгожителей. Одной из них - Федосье Семеновне Тереховой – сегодня, 17 июня, исполняется 101 год.

Родилась она в селе Демино Солонешенского района Алтайского края.

Как рассказали в минсоцзащиты республики, трудовую деятельность она начала с января 1944 года и трудилась до выхода на пенсию в 1979 году. За трудовую деятельность на ниве сельского хозяйства награждена медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941 – 1945гг», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг», дипломом «Лучшая доярка района». Федосья Семеновна – участник трудового фронта и ветеран труда. 

- Наша землячка воспитала дочь, с которой проживает в эти дни, у неё трое внуков и шестеро правнуков. В день рождения юбиляр получила адресные поздравления от Владимира Путина и Алексея Цыденова, сертификат на единовременную денежную выплату, а также памятные подарки. Желаем ей здоровья и благополучия на долгие годы, мирного неба над головой и заботы от близких людей, - уточнили в отделе соцзащиты населения по Кяхтинскому району.

Фото: минсоцзащиты РБ

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