Общество 17.06.2025 в 10:32
В этом году в Нижнеангарске начали строить новую поликлинику
Ее откроют в ноябре 2025 года
В пгт. Нижнеангарск Северо-Байкальского района началось строительство быстровозводимой модульной поликлиники. Открыть ее планируют 1 ноября 2025 года. На строительство было выделено из федерального бюджета выделено 130 млн. рублей.
Площадь новой поликлиники составит 992,5 кв. м.
Она строится в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
- Это знаковое и долгожданное событие для нашего района. Национальные проекты здравоохранения позволяют нам улучшить качество медицинских услуг, обновлять оборудование и создавать более комфортные условия для наших пациентов, - отметила главный врач Нижнеангарской ЦРБ Галина Мешкова.
Фото: loon.site