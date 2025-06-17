В этом году в Нижнеангарске начали строить новую поликлинику

В пгт. Нижнеангарск Северо-Байкальского района началось строительство быстровозводимой модульной поликлиники. Открыть ее планируют 1 ноября 2025 года. На строительство было выделено из федерального бюджета выделено 130 млн. рублей.

Площадь новой поликлиники составит 992,5 кв. м.

Она строится в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

- Это знаковое и долгожданное событие для нашего района. Национальные проекты здравоохранения позволяют нам улучшить качество медицинских услуг, обновлять оборудование и создавать более комфортные условия для наших пациентов, - отметила главный врач Нижнеангарской ЦРБ Галина Мешкова.

Фото: loon.site