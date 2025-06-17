На Арбате в Улан-Удэ запустили 3D-вентилятор

На Арбате в Улан-Удэ запустили новый объект туристического притяжения - 3D-вентилятор.

- 3D-вентилятор в течение 30 минут показывает видеоролик, рассказывающий основные вехи истории города, начиная с 1666 года, - рассказывают в мэрии.

Сотрудники МБУ «Горсвет», которые запустили анимацию 14 июня, в День рождения Улан-Удэ, рекомендуют любоваться ею вечером. Тогда трёхмерное изображение, формирующееся вращением светодиодных лопастей, смотрится наиболее ярко.

3D вентилятор - это вентилятор, на лопастях которого расположены светодиоды. За счет быстрого вращения лопастей появляется яркое трехмерное изображение, парящее в воздухе.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ