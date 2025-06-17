Общество 17.06.2025 в 11:20

Погорельцы в Бурятии поблагодарили полицейских за спасение семьи

Защищая имущество от огня, инспекторы ДПС рисковали своей жизнью
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Текст: Елена Кокорина
Погорельцы в Бурятии поблагодарили полицейских за спасение семьи

Улан-удэнцы Сергей и Елена Максимовы обратились в Госавтоинспекцию МВД Бурятии со словами благодарности в адрес инспекторов ДПС. Во время пожара, 28 мая, правоохранители одни из первых пришли к ним на помощь, и, рискуя своей жизнью, помогали спасать из огня имущество.

- В результате пожара огнем был уничтожен дом и все хозяйственные постройки. Одними из первых на пожар прибыли находящиеся неподалеку экипажи ОСБ ДПС. Прибыв к месту происшествия на ул. Трактовой г. Улан-Удэ, автоинспекторы вместе с проснувшимися соседями начали помогать выводить жильцов из загоревшегося дома. Полицейские позвонили в пожарную часть и убедились, что им уже поступило сообщение о пожаре, - рассказали в полиции республики.

Как вспоминает глава семейства, один из сотрудников ДПС незамедлительно принял меры к спасению автомобиля. Пламя находилось в непосредственной близости газового оборудования, однако несмотря на опасность, полицейские смогли вовремя выкатить транспортное средство. Через некоторое время на место происшествия приехали пожарные. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, соседей и пожарных удалось избежать человеческих жертв. Убедившись, что с гражданами все в порядке, сотрудники ДПС продолжили несение службы.

Фото: полиция республики

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