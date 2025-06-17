Супружеская пара из Бурятии рискует вместе отправиться за решетку

Супружескую пару из Хоринского района Бурятии задержали накануне почти с пятью килограммами марихуаны. При обычной проверке документов они выдали себя полицейским излишним волнением.

Их автомобиль марки «Мазда Демио» был остановлен инспекторами ДПС недалеко от Нурселения в Иволгинском районе.

- В итоге из автомобиля сотрудники полиции изъяли рюкзак с растительной массой общим весом более 4,5 кг. 49-летняя женщина и 37-летний мужчина, являющиеся супругами, пояснили, что рюкзак, набитый коноплей, принадлежат им и собрали они наркосодержащие растение исключительно для себя, без цели сбыта. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - рассказали в полиции республики.

В этот же день в Иволгинском районе сотрудники ГАИ остановили автомобиль марки «Тойота Спринтер Кариб», в котором находился 34-летний житель Кабанского района.

- При осмотре иномарки правоохранители обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения массой более 200 грамм. Как пояснил мужчина, являясь потребителем наркотиков, он собрал наркотическое вещество для личного потребления. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трёх лет лишения свободы, - добавили в полиции.

Фото: полиция РБ