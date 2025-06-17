Общество 17.06.2025 в 12:55

В Улан-Удэ в память о погибших на СВО открыли мемориальные доски

Их установили на фасаде управления Федеральной службы судебных приставов по республике Бурятия
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ в память о погибших на СВО открыли мемориальные доски

В Улан-Удэ увековечили память судебных приставов, героически погибших при выполнении боевых задач на специальной военной операции. Мемориальные доски в память о Максиме Кузнецове и Дмитрии Суворове открыли на фасаде Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Бурятия.

На торжественном мероприятии, которое было приурочено ко Дню России, собрались родные бойцов, коллеги, ветераны службы и представители администрации Железнодорожного района.

- С Максимом Михайловичем и Дмитрием Николаевичем мы работали вместе много лет. Ребята всегда отличались честностью, добропорядочностью, готовностью прийти на помощь другим, на них всегда можно было положиться. Они первыми из сотрудников нашего Управления приняли решение о переводе на службу в новые субъекты Российской Федерации: Запорожскую и Херсонскую области. А позже решили отправиться в зону специальной военной операции для защиты интересов нашего государства. К сожалению, война забирает лучших, - почтил память погибших бойцов врио главного судебного пристава республики Бурятия Вячеслав Хертуев.

Максим Кузнецов с 2007 года работал судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов. За время службы ему были присвоены звания кандидата в мастера спорта по боксу и мастера спорта по комплексному единоборству, был награжден медалями «За службу» II и III степени.

Максим Кузнецов, приостановив деятельность в Службе, заключил контракт с Министерством обороны РФ и в составе 11 десантно-штурмовой бригады отправился защищать Родину. 24 октября 2024 года в ходе наступательных действий в районе населенного пункта Русская Конопелька (Курская область) погиб, выполняя боевую задачу. 

Дмитрий Суворов поступил на службу судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов общей юрисдикции по г. Улан-Удэ в 2016 году.

За добросовестное и ответственное выполнение своих должностных обязанностей он неоднократно поощрялся руководством управления. В январе 2024 года Дмитрий Суворов заключил контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции и был назначен командиром штурмового отделения 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-й танковой армии Московского военного округа. Погиб 24 апреля 2024 года, до конца выполнив свой воинский долг.

После открытия мемориальных досок на территории управления в память о погибших их родные и близкие высадили деревья.


Фото: Управление ФССП России по Республике Бурятия

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СВО судебные приставы

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