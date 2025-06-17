Общество 17.06.2025 в 13:26

Молодежь Улан-Удэ зовут на исторический автоквест

Мероприятие состоится 27 июня, приурочено ко Дню молодежи
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Текст: Служба информации "Номер один"
Молодежь Улан-Удэ зовут на исторический автоквест

Молодежный автоквест «Улан-Удэ – город трудовой доблести» предлагает жителям города познавательную поездку по историческим местам столицы республики (возрастное ограничение 18+). Мероприятие проводится в честь Дня молодежи, который празднуется в этом году 28 июня.

Присоединиться к событию могут команды до 5 человек возрастом от 18 до 35 лет.

Дата и время: 27 июня 2025 года, 20:00

Место старта: парковка возле Театра оперы и балета.

Участников ждут увлекательные интеллектуальные задания по истории Улан-Удэ, веселые испытания и призы:

- 1 место: 10 тысяч рублей на топливо

- 2 место: 7 тысяч рублей на топливо

- 3 место: 5 тысяч рублей на топливо

Заявки принимаются до 19:30 27 июня. Регистрация команд доступна по ссылке: https://ulan.en.cx/.

Инструкцию по регистрации можно найти тут: https://ulan.en.cx/Instruction.aspx

Возрастное ограничение 18+


Фото: Номер один

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