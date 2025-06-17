В сквере Улан-Удэ заметили медведя

По инициативе местных жителей в Улан-Удэ занялись благоустройством сквера «Молодежный». Недавно там появились современные скамейки-качели, оборудованные навесами и вечерней подсветкой и уже многим полюбившаяся металлическая скульптура медведя.

- Всего в 2025 году по муниципальному проекту «Народный бюджет» будет реализовано 30 мероприятий. Сделаем четыре спортивные площадки во дворах и приведем в порядок восемь общественных пространств, среди которых Байдонов ключ, парк «Молодёжный», Горсад, сквер 60-летия Победы и другие. Уже заасфальтировали проезды во дворах по улицам Солнечная, 17, Жердева, 48, Краснофлотская, 48. Планируем произвести устройство тротуаров по улицам Республиканская и Балдано. Отремонтируем лестницу по улице Норильская и сделаем многое другое, - рассказали в мэрии города Улан-Удэ.

Фото: мэрия города