В лесу Бурятии нашли новорожденного детеныша косули

Очаровательного спящего детеныша косули повстречали во время патрулирования в лесу государственные инспекторы нацпарка «Тункинский». Специалисты поясняют: оленят лучше не беспокоить, ведь лучший поступок — оставить малыша в покое.

- Сразу после родов самка ненадолго покидает детёныша, возвращаясь лишь периодически для кормления. Это длится примерно от десяти до четырнадцати дней. Малыш пока слабенький и не способен следовать за матерью по лесу, поэтому спокойно лежит на одном месте, ожидая её возвращения. Позже, набравшись сил и научившись твёрдо держаться на ножках, малыш отправится путешествовать вместе с мамой, - рассказали в Тункинском нацпарке.

Фото: госинспектор нацпарка «Тункинский», Дмитрий Нефедьев