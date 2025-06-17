Общество 17.06.2025 в 14:54

Через неделю будут объявлены имена участников программы «Патриоты Бурятии»

Будет отобрано 35 человек из 500 заявок
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Текст: Служба информации "Номер один"
Через неделю будут объявлены имена участников программы «Патриоты Бурятии»

23 июня на заседании общественного совета будут определены 35 победителей отбора на образовательную программу «Патриоты Бурятии» - аналога федеральной программы профессиональной кадровой переподготовки ветеранов СВО «Время Героев».

- Всего на конкурс было подано более 500 заявок, в финал прошли 189 человек. Теперь членам жюри предстоит нелегкая работа: из 189 финалистов выбрать 35 участников первого потока. – сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В состав общественного совета входят представители органов власти, члены общественных организаций и представители воинских частей. Решение о включении того или иного претендента в список участников будет приниматься коллегиально после обсуждения каждой кандидатуры.

Напомним, федеральный проект «Время героев» стартовал на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж» по поручению Президента России Владимира Путина. О старте аналога «Времени героев» образовательной программы «Патриоты Бурятии» для участников и ветеранов СВО в феврале этого года объявил Алексей Цыденов.

- Участие в республиканском проекте «Патриоты Бурятии» даст возможность бойцам специальной военной операции обучиться управленческим навыкам для дальнейшей работы на государственной и муниципальной службе, на крупнейших предприятиях республики, - отметил глава региона.

Целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.

 

Фото: Номер один

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