Общество 17.06.2025 в 15:41

Выплаты при увольнениях и отпусках рассчитают по-новому

В Бурятии поменяется методика начисления среднего заработка
A- A+
Текст: Иван Иванов
Выплаты при увольнениях и отпусках рассчитают по-новому

Выплаты при увольнениях и отпусках рассчитают по-новому. В Бурятии поменяется методика начисления среднего заработка. Об этом новшестве говорится в постановлении правительства РФ «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», которое будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Согласно новым правилам для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце.

Соответствующие правила вступают в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.

- Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году, - говорится в документе.

При этом средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце. Бухгалтерам в организациях придется перестроиться.

 

Фото: loon.site

Все новости

Роспотребнадзор Бурятии прокомментировал ситуацию с корью
17.06.2025 в 16:20
В Центре восточной медицины появилось новое оборудование для тренировки движений кисти
17.06.2025 в 16:05
Выплаты при увольнениях и отпусках рассчитают по-новому
17.06.2025 в 15:41
В Улан-Удэ появился поджигатель лесов
17.06.2025 в 15:12
В селе Шибертуй в Бурятии построят новые тротуары
17.06.2025 в 15:08
Через неделю будут объявлены имена участников программы «Патриоты Бурятии»
17.06.2025 в 14:54
В лесу Бурятии нашли новорожденного детеныша косули
17.06.2025 в 14:26
В сквере Улан-Удэ заметили медведя
17.06.2025 в 14:07
Молодежь Улан-Удэ зовут на исторический автоквест
17.06.2025 в 13:26
В Улан-Удэ в память о погибших на СВО открыли мемориальные доски
17.06.2025 в 12:55
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

Читайте также
В Центре восточной медицины появилось новое оборудование для тренировки движений кисти
Оно поможет пациентам в восстановлении моторики рук
17.06.2025 в 16:05
В селе Шибертуй в Бурятии построят новые тротуары
Также там установят освещение и светофоры
17.06.2025 в 15:08
Через неделю будут объявлены имена участников программы «Патриоты Бурятии»
Будет отобрано 35 человек из 500 заявок
17.06.2025 в 14:54
В лесу Бурятии нашли новорожденного детеныша косули
Олененок спал и ждал свою маму
17.06.2025 в 14:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru