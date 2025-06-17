Выплаты при увольнениях и отпусках рассчитают по-новому. В Бурятии поменяется методика начисления среднего заработка. Об этом новшестве говорится в постановлении правительства РФ «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», которое будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Согласно новым правилам для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце.

Соответствующие правила вступают в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.

- Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году, - говорится в документе.

При этом средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце. Бухгалтерам в организациях придется перестроиться.

Фото: loon.site