Общество 17.06.2025 в 16:05

В Центре восточной медицины появилось новое оборудование для тренировки движений кисти

Оно поможет пациентам в восстановлении моторики рук
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Центре восточной медицины появилось новое оборудование для тренировки движений кисти

В Центре восточной медицины в Улан-Удэ появилось новое оборудование для тренировки движений кисти. Оно поможет пациентам с повреждениями после перенесенных операций и травм головного и спинного мозга, а также тем, кто нуждается в восстановлении моторики рук.

Пациенты будут проходить медицинскую реабилитацию на перчатке-тренажере «Sensorehab» с биологически активной связью.

- По федеральному проекту «Оптимальная для здоровья медицинская реабилитация» в Центр восточной медицины поступило высокотехнологическое инновационное оборудование. Перчатка тренажер дополнит нашу линейку роботизированного оборудования для тренировки движений кисти. Включение механотерапии с биологически активной связью в комплексные программы реабилитации позволит повысить эффективность тренировок для восстановления мелкой моторики у наших пациентов. Такая реабилитация для жителей Бурятии бесплатная, а значит, более доступная, - рассказала главный врач Елена Бартанова.

Напомним, федеральный проект «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» направлен на повышение доступности и качества медицинской реабилитации для граждан, перенесших заболевания, травмы, операции, а также для людей с хроническими заболеваниями.

 

Фото: Номер один

Все новости

Роспотребнадзор Бурятии прокомментировал ситуацию с корью
17.06.2025 в 16:20
В Центре восточной медицины появилось новое оборудование для тренировки движений кисти
17.06.2025 в 16:05
Выплаты при увольнениях и отпусках рассчитают по-новому
17.06.2025 в 15:41
В Улан-Удэ появился поджигатель лесов
17.06.2025 в 15:12
В селе Шибертуй в Бурятии построят новые тротуары
17.06.2025 в 15:08
Через неделю будут объявлены имена участников программы «Патриоты Бурятии»
17.06.2025 в 14:54
В лесу Бурятии нашли новорожденного детеныша косули
17.06.2025 в 14:26
В сквере Улан-Удэ заметили медведя
17.06.2025 в 14:07
Молодежь Улан-Удэ зовут на исторический автоквест
17.06.2025 в 13:26
В Улан-Удэ в память о погибших на СВО открыли мемориальные доски
17.06.2025 в 12:55
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

Читайте также
Выплаты при увольнениях и отпусках рассчитают по-новому
В Бурятии поменяется методика начисления среднего заработка
17.06.2025 в 15:41
В селе Шибертуй в Бурятии построят новые тротуары
Также там установят освещение и светофоры
17.06.2025 в 15:08
Через неделю будут объявлены имена участников программы «Патриоты Бурятии»
Будет отобрано 35 человек из 500 заявок
17.06.2025 в 14:54
В лесу Бурятии нашли новорожденного детеныша косули
Олененок спал и ждал свою маму
17.06.2025 в 14:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru