В Центре восточной медицины появилось новое оборудование для тренировки движений кисти

В Центре восточной медицины в Улан-Удэ появилось новое оборудование для тренировки движений кисти. Оно поможет пациентам с повреждениями после перенесенных операций и травм головного и спинного мозга, а также тем, кто нуждается в восстановлении моторики рук.

Пациенты будут проходить медицинскую реабилитацию на перчатке-тренажере «Sensorehab» с биологически активной связью.

- По федеральному проекту «Оптимальная для здоровья медицинская реабилитация» в Центр восточной медицины поступило высокотехнологическое инновационное оборудование. Перчатка тренажер дополнит нашу линейку роботизированного оборудования для тренировки движений кисти. Включение механотерапии с биологически активной связью в комплексные программы реабилитации позволит повысить эффективность тренировок для восстановления мелкой моторики у наших пациентов. Такая реабилитация для жителей Бурятии бесплатная, а значит, более доступная, - рассказала главный врач Елена Бартанова.

Напомним, федеральный проект «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» направлен на повышение доступности и качества медицинской реабилитации для граждан, перенесших заболевания, травмы, операции, а также для людей с хроническими заболеваниями.

Фото: Номер один