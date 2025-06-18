10 000 шагов в день: миф или необходимость?

Каждый из нас слышал золотое правило: «10 000 шагов в день – залог здоровья». Но откуда взялось это число? Действительно ли нужно проходить именно столько, или это просто удачный маркетинговый ход? На эти вопросы ответила нам врач-профилактолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Данилова.

Ходьба – один из самых простых и эффективных способов поддержать здоровье. Регулярная ходьба улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, снижает риск сердечных заболеваний, укрепляет мышцы и кости, помогает контролировать вес и даже улучшает настроение. Но сколько же нужно ходить на самом деле?

Правило «10 000 шагов в день» возникло в Японии в 1960-х годах и стало популярным каноном для поддержания физической активности. А ещё иероглиф, означающий 10000, визуально напоминает шагающего человечка. Норма в 10000 шагов подходит большинству людей и считается хорошей целью для поддержания здоровья. Чтобы определить свою оптимальную норму шагов в день, важно учитывать несколько ключевых факторов, влияющих на уровень физической активности и индивидуальные потребности.

Во-первых, возраст и уровень физической подготовки играют значительную роль. Молодые и активные люди могут ставить перед собой более амбициозные цели, в то время как пожилым людям или тем, кто только начинает заниматься спортом, может быть достаточно меньшего количества шагов для достижения желаемого результата.

Во-вторых, если вы стремитесь к снижению веса или улучшению состояния сердечно-сосудистой системы, стоит увеличить количество пройденных шагов. Если же вы шагаете, для поддержания общего здоровья, то достаточно пройти от 7 000 до 10 000 шагов в день.

Наконец, не стоит забывать о вашем уровне активности в течение дня. Если ваша работа преимущественно сидячая, вам нужно увеличить количество шагов, чтобы достичь рекомендуемого уровня физической активности.

Таким образом, учитывая все эти факторы, вы сможете более точно определить свою индивидуальную норму шагов и поддерживать свое здоровье.

Помните, ваше здоровье – не в цифрах, а в привычках. Начните с малого: выйдите на одну остановку раньше, поднимитесь по лестнице вместо лифта, гуляйте в обеденный перерыв. Каждый шаг – это вклад в ваше долголетие и хорошее самочувствие!

Таким образом, можно сказать, что 10000 шагов в день – это удобный ориентир, чтобы поддерживать свое здоровье и улучшать качество жизни. Важно помнить, что любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие. Найдите свой оптимальный уровень активности, который будет комфортным и полезным для вас. И помните: здоровье – это не только количество шагов, но и правильное и сбалансированное питание, качественный сон, отказ от алкоголя, курения и регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Больше о здоровье читайте на официальном портале Минздрава РФ «Так здорово».

Шагайте на здоровье и берегите себя!

Фото: Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Бурятия