Общество 17.06.2025 в 17:07

Волонтеры ВСЖД провели 270 акций с начала года

В добровольческом движении на магистрали состоит более 3 тысяч волонтеров
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Текст: Служба информации "Номер один"
Волонтеры ВСЖД провели 270 акций с начала года

Волонтеры Восточно-Сибирской железной дороги провели 270 различных акций с начала нынешнего года. Акции прошли в Иркутской области и Бурятии, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Основными направлениями работы добровольцев являются помощь медицинским и социальным учреждениям, благотворительная помощь социально незащищенным слоям населения, реализация культурных, образовательных, экологических проектов, пропаганда здорового образа жизни, профилактика травматизма граждан на железной дороге, а также помощь бездомным животным.

Волонтеры приобретали для пожилых людей продукты, лекарства, одежду, доставляли их в медицинские учреждения, помогали с оформлением различных документов и решали бытовые вопросы.

Подобную помощь железнодорожники регулярно оказывают также малообеспеченным и многодетным семьям. Помимо сбора вещей и предметов первой необходимости, силами сотрудников ВСЖД для детей проводятся различные мастер-классы, экскурсии в музеи и на предприятия дороги.

Корпоративное волонтерство – важное направление работы компании «РЖД». В добровольческом движении Восточно-Сибирской железной дороги сегодня состоит более 3 тыс. волонтеров.

 

Фото: пресс-служба РЖД

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