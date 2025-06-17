В Улан-Удэ ремонтируют дорогу к амбулатории и корпусам ВСГУТУ

Идёт ремонт дороги от улицы Ключевской до амбулатории на Тобольской, 5. Участок протянулся более чем на полкилометра и включает путь к учебным корпусам ВСГУТУ, сообщили в управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.

- Конечно, рады. Ранее дорога была в плохом состоянии с ямами и кочками. Возле амбулатории асфальта не было вовсе, только песок, - рассказал жительница Октябрьского района Анна Васильева.

Дорожники уже демонтировали старый асфальт, подготовили основание и приступают к укладке нового покрытия. Здесь будут уложены бордюры, обустроены тротуары и парковки, а также установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

- После ремонта дорога будет на гарантии у подрядчика пять лет. В 2025 году в Улан-Удэ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать одиннадцать участков автодорог общей протяженностью 5 км, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Фото: администрация Улан-Удэ