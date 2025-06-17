Общество 17.06.2025 в 17:33

Уполномоченный по правам человека в Бурятии помогла участнику СВО

С просьбой о помощи обратилась его тетя
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Текст: Служба информации "Номер один"
Уполномоченный по правам человека в Бурятии помогла участнику СВО

К Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия Юлии Жамбаловой обратилась тетя военнослужащего, с просьбой помочь вернуть ее племянника из района проведения специальной военной операции.

- В своем обращении она указала, что племянник по собственной инициативе обратился в военкомат с желанием пройти срочную службу, несмотря на отсутствие повестки. У военнослужащего есть несовершеннолетний родной брат, оставшийся сиротой и находящийся на попечении у тети. Со слов тети, после завершения срочной службы племянник планировал оформить опеку над братом, - сообщили в приемной Уполномоченного по правам человека в Бурятии.

Военнослужащий ранее был направлен в воинскую часть в г. Кяхта, откуда его командировали в зону СВО. О том, что он подписал контракт, его тете не было известно.

Для содействия в возвращении военнослужащего из зоны проведения спецоперации Уполномоченным был направлен запрос в адрес командования части.

В ответе командование воинской части сообщило, что военнослужащий во время прохождения срочной службы заключил контракт, однако, учитывая его личные обстоятельства, командир принял решение о переводе его в тыловое подразделение.

 

Фото: Номер один

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