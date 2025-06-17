Племенные пчелы со свитой прилетели на север Бурятии

Накануне Почта России доставила в Бурятию «жужжащую» посылку. В Северобайкальск прибыли три пчелиных матки, каждую из которых сопровождала свита из семи рабочих пчёл. Посылку с племенными пчёлами отправили из Новосибирска.

- Пчёл перевозят в специальных контейнерах или коробках, в которых обеспечен приток воздуха. Чтобы пчелки не заскучали во время доставки, им положили специальную сахарно-медовую подкормку – канди. Пчелиные посылки доставляет курьерская служба Почты России. Держать плодовую матку в пересылочном контейнере можно не более семи дней, поэтому пчеловоды предпочитают ускоренную доставку EMS, - рассказали в пресс-службе Почты России.

Живые отправления всегда проходят отдельную обработку и сортировку, чтобы не навредить насекомым. При транспортировке учитывается температурный режим и нюансы освещения. На посылку наносят отметку: «Осторожно! Живые пчёлы! Не переворачивать. На солнце не держать», добавили в пресс-службе ведомства.

Фото: loon.site, Почта России