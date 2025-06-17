Врач в Приморье провел 34 платные фиктивные операции

Приморский краевой суд признал виновным в мошенничестве (ч. 2, 3 ст. 159 УК) врача-травматолога-ортопеда Сергея Глущака и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщает «Коммерсант». Также ему запрещено заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.

Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, в период с марта 2015-го по май 2018 года врач Глущак, работая в хирургическом отделении НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток» ОАО РЖД, обманул 34 пациентов. Он убедил их в необходимости проведения операций на платной основе на коленные, тазобедренные и голеностопные суставы.

При этом, уточняют в надзорном ведомстве, «абсолютные показания» для проведения хирургических вмешательств отсутствовали. Более того, сами операции только имитировались — врач создавал «видимость их проведения, вводя пациентам наркоз, осуществляя операции по санации и т. д.».

Всего врач получил от обманутых пациентов более 5,7 млн руб., которые использовал по своему усмотрению.

В июле прошлого года Фрунзенский райсуд Владивостока, признав Сергея Глущака виновным в мошенничестве, ограничился наказанием в виде штрафа в размере 1,2 млн руб.

Фото: loon.site