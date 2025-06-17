Общество 17.06.2025 в 20:07
В Бурятии пройдут учения Достопочтенного Ламы Йонтен Гиалтсо
Они состоятся в женском дацане
Жителей Бурятии приглашают посетить Учения Досточтимого Ламы Йонтен Гиалтсо, которые пройдут в буддистском женском дацане «Зунгон Даржалинг» по адресу: г. Улан-Удэ ул. Ключевская, дом 56 А.
21 июня, в субботу:
14:00-15:30 – Посвящение и практика Ваджрайогини.
16:00-17:30 – Лунг по разным текстам Ваджрайогини.
18.00 - молебен «Чод» («Луйжин»)
22 июня, в воскресенье:
14:00-15:30 – Медитация (Шаматха, Випашьяна, Махамудра)
16:00-17:30 – Будда Медицина Лунг и лечебные мантры, освящение воды.
18.00 - молебен «Долма Юлдог»
Возрастное ограничение 18+