Общество 17.06.2025 в 20:07

В Бурятии пройдут учения Достопочтенного Ламы Йонтен Гиалтсо

Они состоятся в женском дацане
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии пройдут учения Достопочтенного Ламы Йонтен Гиалтсо

Жителей Бурятии приглашают посетить Учения Досточтимого Ламы Йонтен Гиалтсо, которые пройдут в буддистском женском дацане «Зунгон Даржалинг» по адресу: г. Улан-Удэ ул. Ключевская, дом 56 А.

21 июня, в субботу:

14:00-15:30 – Посвящение и практика Ваджрайогини.

16:00-17:30 – Лунг по разным текстам Ваджрайогини.

18.00 - молебен «Чод» («Луйжин»)

22 июня, в воскресенье:

14:00-15:30 – Медитация (Шаматха, Випашьяна, Махамудра)

16:00-17:30 – Будда Медицина Лунг и лечебные мантры, освящение воды.

18.00 - молебен «Долма Юлдог»

Возрастное ограничение 18+

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