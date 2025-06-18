Читаем – скуки не знаем: в Улан-Удэ открываются летние читальные залы

Библиотеки Улан-Удэ приглашают юных горожан провести время с книгами, журналами, настольными играми и творческими мастер-классами прямо под открытым небом.

У каждой библиотеки есть своё расписание. Для удобства можно найти самую ближайшую к вам и читать в свое удовольствие, сообщили в мэрии.

«Летом читаем – скуки не знаем»

Дворовая территория библиотеки-филиала №9

Среда 14:00 - 17:00

«У книжки нет каникул»

Сквер Дома культуры «Забайкальский»

Среда 15:00 - 17:00

«Книжный пикник»

Парк культуры и отдыха «Молодежный»

Среда 16:00 - 18:00

«Вместе с книжкой в лето»

Детская площадка по ул. Кабанская

Среда, пятница 10:00 - 12:00

«Книжный дворик/24»

Библиотечный дворик по проспекту Строителей, 34А

Четверг 15:00 - 17:00

Проект «Город читает»

Площадь Советов

Вторник, четверг 13:00 - 17:00

«Солнечная библиотека»

Детская площадка «Максимал» в 113 мкрн

Пятница 15:00 - 17:00

«Читающая скамейка»

Детская площадка в мкрн Сокол

Четверг 15:00 - 17:00

«Читающая беседка»

Детская площадка в мкрн Аэропорт

Пятница 16:00 - 17:00

Фото: loon.site