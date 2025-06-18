Читаем – скуки не знаем: в Улан-Удэ открываются летние читальные залы
Библиотеки Улан-Удэ приглашают юных горожан провести время с книгами, журналами, настольными играми и творческими мастер-классами прямо под открытым небом.
У каждой библиотеки есть своё расписание. Для удобства можно найти самую ближайшую к вам и читать в свое удовольствие, сообщили в мэрии.
«Летом читаем – скуки не знаем»
Дворовая территория библиотеки-филиала №9
Среда 14:00 - 17:00
«У книжки нет каникул»
Сквер Дома культуры «Забайкальский»
Среда 15:00 - 17:00
«Книжный пикник»
Парк культуры и отдыха «Молодежный»
Среда 16:00 - 18:00
«Вместе с книжкой в лето»
Детская площадка по ул. Кабанская
Среда, пятница 10:00 - 12:00
«Книжный дворик/24»
Библиотечный дворик по проспекту Строителей, 34А
Четверг 15:00 - 17:00
Проект «Город читает»
Площадь Советов
Вторник, четверг 13:00 - 17:00
«Солнечная библиотека»
Детская площадка «Максимал» в 113 мкрн
Пятница 15:00 - 17:00
«Читающая скамейка»
Детская площадка в мкрн Сокол
Четверг 15:00 - 17:00
«Читающая беседка»
Детская площадка в мкрн Аэропорт
Пятница 16:00 - 17:00
Фото: loon.site