Общество 18.06.2025 в 09:25

В Улан-Удэ начали борьбу с пожирающей яблони молью

Многие городские деревья оказались уже уничтожены
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ начали борьбу с пожирающей яблони молью

Городское лесничество вооружилось и вышло на борьбу с яблоневой или, как ее еще называют, паутинной молью. Накануне обеспокоенные состоянием городских деревьев улан-удэнцы забили тревогу, потому что яблони, оказавшиеся словно в коконе из-за паутины, сплетенной вредителями, начали гибнуть.

- Яблоневая или паутинная моль относится к семейству горностаевых. Самый большой вред наносят гусеницы этой моли. Выход гусениц наблюдается во второй половине апреля. Гусеницы передвигаются от вершины к основанию дерева, полностью уничтожая листву. На соседние ветки и деревья перемещаются всей колонией. Каждая гусеница плетет свой кокон. Фаза куколки длится от двух до трех недель, после чего вылетают бабочки. Сейчас у этого вредителя наступает фаза окукливания, но, к сожалению, ни одна птица, ни одно животное не ест эти черные гусеницы. Птицы не могут достать их из-за плотной паутины, а для животных они недоступны с земли. У яблоневой моли в природе почти нет естественных врагов, поэтому она так быстро и широко может распространиться в городской среде, - комментируют специалисты МБУ «Городское лесничество».

В целях борьбы с яблоневой молью с весны проводят регулярную обработку деревьев и кустарников специальными безопасными препаратами.

- Но в силу изменений климата меняется и характер распространения вредителя. Возникают спонтанные локальные очаги. Их мы сразу же обрабатываем. Несмотря на многообразие методов борьбы с яблоневой молью, начинать их применение нужно, как только появились первые признаки угнетения растений. Только своевременная защита и профилактика способны быстро помочь растениям борьбе с таким опасным вредителем, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один

Теги
гусеницы моль

Все новости

У мэра Улан-Удэ появился новый заместитель
18.06.2025 в 09:47
В Улан-Удэ начали борьбу с пожирающей яблони молью
18.06.2025 в 09:25
10 000 шагов в день: миф или необходимость?
18.06.2025 в 09:00
Обязательные медосмотры
18.06.2025 в 09:00
Читаем – скуки не знаем: в Улан-Удэ открываются летние читальные залы
18.06.2025 в 08:50
Сухая гроза добавила пожаров в лесах Бурятии
18.06.2025 в 08:30
«Великолепная восьмерка»
18.06.2025 в 07:00
Бурятия стала центром Азии
18.06.2025 в 06:00
В Бурятии пройдут учения Достопочтенного Ламы Йонтен Гиалтсо
17.06.2025 в 20:07
«Задел на будущее»: БПЛА бурятского производства представили Минвостокразвития РФ
17.06.2025 в 17:55
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
10 000 шагов в день: миф или необходимость?
Ходьба – один из самых простых и эффективных способов поддержать здоровье
18.06.2025 в 09:00
Обязательные медосмотры
Кто и как часто должен проходить обследование?
18.06.2025 в 09:00
Читаем – скуки не знаем: в Улан-Удэ открываются летние читальные залы
Молодежь города пытаются привлечь к полезному досугу
18.06.2025 в 08:50
В Бурятии пройдут учения Достопочтенного Ламы Йонтен Гиалтсо
Они состоятся в женском дацане
17.06.2025 в 20:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru