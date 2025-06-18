В Улан-Удэ начали борьбу с пожирающей яблони молью

Городское лесничество вооружилось и вышло на борьбу с яблоневой или, как ее еще называют, паутинной молью. Накануне обеспокоенные состоянием городских деревьев улан-удэнцы забили тревогу, потому что яблони, оказавшиеся словно в коконе из-за паутины, сплетенной вредителями, начали гибнуть.

- Яблоневая или паутинная моль относится к семейству горностаевых. Самый большой вред наносят гусеницы этой моли. Выход гусениц наблюдается во второй половине апреля. Гусеницы передвигаются от вершины к основанию дерева, полностью уничтожая листву. На соседние ветки и деревья перемещаются всей колонией. Каждая гусеница плетет свой кокон. Фаза куколки длится от двух до трех недель, после чего вылетают бабочки. Сейчас у этого вредителя наступает фаза окукливания, но, к сожалению, ни одна птица, ни одно животное не ест эти черные гусеницы. Птицы не могут достать их из-за плотной паутины, а для животных они недоступны с земли. У яблоневой моли в природе почти нет естественных врагов, поэтому она так быстро и широко может распространиться в городской среде, - комментируют специалисты МБУ «Городское лесничество».

В целях борьбы с яблоневой молью с весны проводят регулярную обработку деревьев и кустарников специальными безопасными препаратами.

- Но в силу изменений климата меняется и характер распространения вредителя. Возникают спонтанные локальные очаги. Их мы сразу же обрабатываем. Несмотря на многообразие методов борьбы с яблоневой молью, начинать их применение нужно, как только появились первые признаки угнетения растений. Только своевременная защита и профилактика способны быстро помочь растениям борьбе с таким опасным вредителем, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один