Жители Бурятии не платят штрафы за распитие алкоголя в общественных местах

Свыше 1,1 млн. рублей задолжали жители Бурятии за распитие алкогольной продукции в общественных местах.

В службе судебных приставов Бурятии возбуждено 2,1 тыс. исполнительных производств в отношении жителей Бурятии, которые не хотят платить штраф. Суммы штрафов варьируются от 500 до 1500 рублей.

С начала 2025 года с должников, которые не оплачивают свои задолженности, судебные приставы в принудительном порядке взыскали в бюджет Российской Федерации свыше 360 тысяч рублей, окончив 712 исполнительных производств.

- После получения уведомления о возбуждении исполнительного производства у должника есть 5 дней для добровольного погашения долга. Если долг вовремя не погашен, то выносится исполнительский сбор. Для физических лиц он равен 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей, - напомнили судебные приставы.

Проверить наличие задолженностей можно через сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте службы www.r03.fssp.gov.ru и в личном кабинете на портале «Гослуслуг».

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