Голодные лисы в Бурятии попрошайничают еду у госинспекторов

В Баргузинском заповеднике Бурятии рассказали про рыжих попрошаек Маню и Ахилиса, которые частенько грешат тем, что выпрашивают еду у местных госинспекторов.

- Наша старая знакомая лисица Маня и знаменитый из-за своей белой лапы Ахилис продолжают вместе навещать кордон особо охраняемой природной территории. Живут дружно, «попрошайничают» тоже дружно. Присмотритесь в их печальные, «голодные» глаза... Звери сейчас в процессе линьки и их шубки выглядят уморительно: словно они надели тёплые пуховые жилетки. Вполне уместно, ведь жарким нынешнее лето на берегу северной части Байкала не назовёшь, - пишут в «Заповедном Подлеморье».

Фото: Анастасия Шойко, «Заповедное Подлеморье»