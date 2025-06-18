Уличные гонки для тех, кому за 60

Точнее, превращения ее в регион уличных гонок, как в фильмах, вроде «Форсажа». Первая ласточка уже пролетела – правда, попалась в лапы полиции.

Сие событие случилось в Иволгинском районе. Дежурившие на дороге ДПС обнаружили, как пьяная пенсионерка без прав ехала по встречной полосе:

«В Иволгинском районе экипаж ДПС при несении службы на автодороге «Улан-Удэ - Кяхта» заметил автомобиль «Тойота Виста», водитель которого двигался с нарушением ПДД, выезжая на полосу встречного движения. На требование об остановке нарушитель не реагировал и продолжал движение. Через некоторое время иномарка остановилась, за рулём находилась пожилая женщина с признаками алкогольного опьянения», - сообщили в ведомстве.

Если уж автоледи пенсионного возраста устраивают столь дерзкие гонки с полицией, то представьте, на что способны более молодые и дерзкие автоджентельмены? В общем, переходя дорогу, смотрите по сторонам. И снимайте наушники – на всякий случай.