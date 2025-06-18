Клещи покусали около двух тысяч жителей Бурятии

За медицинской помощью по поводу присасывания клещей с начала текущего эпидсезона обратилось уже почти две тысячи жителей Бурятии. Свыше 40% из них были укушены в пределах населенных пунктов, в том числе на собственных приусадебных участках, и чуть больше пострадавших «повстречались» с клещом на отдыхе.

Для того, чтобы обезопасить себя от клещей, важно помнить о правилах профилактики укусов: носить одежду, затрудняющую доступ клещей к телу, использовать репелленты, проводить само- и взаимоосмотры.

- По-прежнему актуальной остается иммунизация против клещевого энцефалита, в связи с чем призываю всех поставить прививки. Тем, кто уже прививался ранее, в прошлые годы, необходимо сделать ревакцинацию, а для тех, кто привился в этом году, важно закончить курс прививок, - отметил Главный государственный санврач Бурятии Сергей Ханхареев.

Фото: loon.site