Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства ООО «ДМЕ холдинг», владеющее активами аэропорта «Домодедово».‌‍Об этом передают СМИ и агентства со ссылкой на одного из участников процесса. «Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме», — уточнил он

Арбитражный суд Московской области на заседании 17 июня полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта «Домодедово»‌‌.‌‌‌‌ ‌‌ ‌‍‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‍‌‌‌‌ ‌‌‌‍‌‌‌‌‌ ‌ ‌‍‌‌‌‌‌ ‌ ‌‍‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‍‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌‌‌‌

Об этом сообщают «Интерфакс» и «Ведомости» со ссылкой на неназванного участника процесса. ТАСС и «РИА Новости» также сообщают об удовлетворении иска Генпрокуратуры, ссылаясь на одного из участников судебного процесса.

«Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение подлежит к немедленному исполнению», — сказал собеседник «Ведомостей». Процесс по иску проходил в закрытом режиме.

Теперь пассажиры Бурятии будут прилетать в национализированный аэропорт Домодедово. По данным СМИ аэропорт в мае чаще других аэропортов не принимал рейсы в связи с атаками беспилотников.

Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы (ВПП) и может принимать воздушные суда всех типов.

До того, как у частных собственников забрали аэропорт, воздушная гавань несла потери из-за снижения пассажирского потока. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток Домодедово упал на 21,6% — до 15,6 млн человек.

Фото: Номер один