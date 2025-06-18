Общество 18.06.2025 в 10:40

В сквере «Молодёжный» появился новый арт-объект

Это стало возможным благодаря инициативе местных жителей
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В сквере «Молодёжный» появился новый арт-объект

В сквере «Молодёжный» установили скамейки-качели и новый арт-объект. Это стало возможным благодаря инициативе местных жителей.

- Благодаря инициативе местных жителей в рамках муниципального проекта «Народный бюджет» мы начали благоустраивать сквер. В нем появились современные скамейки-качели, оборудованные навесами и вечерней подсветкой. А также металлическая скульптура медведя, которая уже полюбилась многим, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Всего в 2025 году по муниципальному проекту «Народный бюджет» будет реализовано 30 мероприятий.

- Сделаем четыре спортивные площадки во дворах и приведем в порядок восемь общественных пространств, среди которых - Байдонов ключ, парк «Молодёжный», Горсад, сквер 60-летия Победы и другие, - добавил Игорь Шутенков.

Уже заасфальтированы проезды во дворах по улицам Солнечная, 17, Жердева, 48, Краснофлотская, 48.

- Планируем произвести устройство тротуаров по улицам Республиканская и Балдано. Отремонтируем лестницу по улице Норильская и сделаем многое другое, - резюмировал мэр Улан-Удэ.

 

Фото: скриншот видео, тг-канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова

Теги
администрация улан-удэ мэрия улан-удэ игорь юрьевич шутенков

Все новости

Самолечение улан-удэнца привело к образованию в его теле двух литров гноя
18.06.2025 в 12:48
На Тимлюйском цементном заводе созданы комфортные условия для работы с клиентами
18.06.2025 в 12:46
Пассажиры из Бурятии будут теперь приземляться в государственном аэропорту
18.06.2025 в 11:46
17-летний водитель в Бурятии перевернул родительские Жигули
18.06.2025 в 11:44
Клещи покусали около двух тысяч жителей Бурятии
18.06.2025 в 11:05
Уличные гонки для тех, кому за 60
18.06.2025 в 11:05
В Джидинском районе аромапалочка привела к ландшафтному пожару
18.06.2025 в 11:02
В сквере «Молодёжный» появился новый арт-объект
18.06.2025 в 10:40
В Якутии предприятиям начали доплачивать за прием ветеранов СВО с инвалидностью
18.06.2025 в 10:39
Голодные лисы в Бурятии попрошайничают еду у госинспекторов
18.06.2025 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Самолечение улан-удэнца привело к образованию в его теле двух литров гноя
Мужчина ставил себе уколы, чтобы избавиться от боли в спине
18.06.2025 в 12:48
Пассажиры из Бурятии будут теперь приземляться в государственном аэропорту
Суд национализировал московский «Домодедово»
18.06.2025 в 11:46
Клещи покусали около двух тысяч жителей Бурятии
Новые данные предоставил региональный Роспотребнадзор
18.06.2025 в 11:05
Уличные гонки для тех, кому за 60
Недавно в Бурятии случилась показательная история, которая, возможно, станет предвестником будущего преображения республики
18.06.2025 в 11:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru