В сквере «Молодёжный» появился новый арт-объект

В сквере «Молодёжный» установили скамейки-качели и новый арт-объект. Это стало возможным благодаря инициативе местных жителей.

- Благодаря инициативе местных жителей в рамках муниципального проекта «Народный бюджет» мы начали благоустраивать сквер. В нем появились современные скамейки-качели, оборудованные навесами и вечерней подсветкой. А также металлическая скульптура медведя, которая уже полюбилась многим, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





Всего в 2025 году по муниципальному проекту «Народный бюджет» будет реализовано 30 мероприятий.

- Сделаем четыре спортивные площадки во дворах и приведем в порядок восемь общественных пространств, среди которых - Байдонов ключ, парк «Молодёжный», Горсад, сквер 60-летия Победы и другие, - добавил Игорь Шутенков.

Уже заасфальтированы проезды во дворах по улицам Солнечная, 17, Жердева, 48, Краснофлотская, 48.

- Планируем произвести устройство тротуаров по улицам Республиканская и Балдано. Отремонтируем лестницу по улице Норильская и сделаем многое другое, - резюмировал мэр Улан-Удэ.

Фото: скриншот видео, тг-канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова