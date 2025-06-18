Общество 18.06.2025 в 12:48

Самолечение улан-удэнца привело к образованию в его теле двух литров гноя

Мужчина ставил себе уколы, чтобы избавиться от боли в спине
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Текст: Елена Кокорина
Самолечение улан-удэнца привело к образованию в его теле двух литров гноя

Самостоятельные инъекции от боли в спине привели жителя Улан-Удэ на операционный стол. Хирурги БСМП удалили мужчине флегмону и откачали из неё два литра гноя. Воспаление вызвали самостоятельные инъекции, которые пациент отделения гнойной хирургии ставил себе от болей в спине.

Флегмона — это острое гнойное воспаление, охватывающее глубокие слои мягких тканей, включая подкожную клетчатку, фасции и мышцы, которое может развиваться практически на любом участке тела. Флегмона может привести к тяжелым осложнениям и летальному исходу.

-Флегмона чаще всего возникает при проникновении болезнетворных бактерий в ткани организма через кровь — особенно часто это происходит при травмах кожи либо медицинских манипуляциях (например, инъекциях), выполненных с нарушением правил стерилизации инструментов или техники процедуры. – напоминает врач-хирург БСМП Александр Мустафин.

Симптомы флегмоны зависят от локализации, степени поражения и тяжести течения болезни. Однако существуют общие признаки, характерные для большинства случаев: повышение температуры, озноб и слабость, увеличение лимфоузлов, краснота и резкий отек тканей в месте поражения, интенсивная, пульсирующая боль в области поражения, усиливающаяся при движении и пальпации.

- Уважаемые жители нашей республики! Убедительно просим вас не заниматься самолечением и обращаться за помощью к специалистам! Медики Бурятии всегда с вами, - добавили в пресс-службе БСМП.

Фото: БСМП 

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операция самолечение

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