За череду лесных пожаров жителей Бурятии наказали внушительными штрафами

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано уже 206 лесных пожаров. Все они возникли по причине неосторожного обращения с огнём.

К ответственности за это было привлечено 89 человек. На нарушителей наложено 24 штрафа на сумму 610 000 рублей и вынесено 65 предупреждений.

- Лесники ежедневно патрулируют территорию, проводят профилактическую работу с жителями. В населённых пунктах курсируют спецмашины, которые оповещают граждан через громкоговоритель о соблюдении правил пожарной безопасности. Напоминаем, что в лесах Бурятии действует режим чрезвычайной ситуации. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Еще раз напомним, что на физических лиц штрафы составляют от

40 000 до 50 000 рублей; на должностных – от 60 000 до 90 000 и на юридических лиц – от 600 000 до миллиона.

Фото: loon.site