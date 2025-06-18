В Улан-Удэ зажгут свечи памяти о погибших в годы Великой Отечественной

В Советском районе Улан-Удэ зажгут свечи в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» пройдет 22 июня в День памяти и скорби.

В день начала Великой Отечественной войны участники зажгут свечи и возложат цветы на Мемориале Победы, Мемориале «Мы помним ваши имена» в мкр. Солдатский, возле Обелиска воинам-заводчанам, погибшим в годы ВОВ, на территории бывшего завода «Электромашина», памятнике воинам-стеклозаводчанам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, в мкр. Стеклозавод и памятнике воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ в мкр. Степной.

- Утро 22 июня 1941 года. Сколько бы времени ни прошло, мы всегда с болью будем помнить эту трагическую дату. В этот день жители нашей страны могут зажечь свечи в память о тех, кто пожертвовал собой ради нашей жизни. Также до 22 июня на сайте деньпамяти.рф вы можете зажечь свою виртуальную свечу и почтить память Героев Великой Отечественной войны. К акции могут присоединиться все желающие. Начало в 9 утра, - рассказали в Администрации Советского района города.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один