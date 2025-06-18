В Забайкалье ликвидирована группировка кибер-мошенников

Сотрудники федеральной службы безопасности задержали в Забайкальском крае подозреваемых в хищении средств с банковских счетов граждан России, сообщает региональное УФСБ.

"Установлено, что члены межрегиональной преступной группы с 2023 года занимались незаконным оборотом персональных данных и средств платежей жителей РФ", - говорится в сообщении.

Подозреваемые незаконно получали доступ к личным кабинетам банковских приложений и выводили деньги на подставные счета.

По предварительным данным, сумма ущерба составила более 5 млн рублей.

УМВД России по Забайкальскому краю по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272.1 УК России (незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные).

Как сообщает «Интерфакс», фигуранты задержаны, по местам их проживания и временного пребывания изъяты телефоны, компьютерная техника, нелегальные сим- и банковские карты, а также портативные носители информации.

Кроме того, заблокирована работа отдельных интернет-ресурсов, которые использовались подозреваемыми для незаконной деятельности.

Не исключено, что данная группа была причастна к похищению средств у жителей Бурятии.

Фото: Номер один



