С берега озера в Бурятии вывезли 50 огромных мешков мусора

«Меняй себя, а не природу!» - под таким лозунгом накануне прошла уборка берега озера Баканы, которую организовали специалисты Уоянского лесничества. В акции приняли участие лесники, общественные инспекторы по охране окружающей среды и дети.

За несколько часов работы берег полностью очистили, собрав более 50 огромных мешков мусора. Большую его часть составили пластиковые бутылки, упаковки, стекло, жестяные банки и полиэтилен.

- Мероприятие объединило неравнодушных людей разных поколений ради общей цели – сохранения природной красоты нашего любимого водоема. Самая энергичная и вдохновляющая часть команды – это юные защитники природы. Ребята с большим рвением прочесывали береговую линию, собирая пластик, стекло, бумагу и другой мусор, оставленный нерадивыми отдыхающими. Их участие – это инвестиция в будущее и воспитание экологической ответственности, - отмечает главный лесничий Уоянского лесничества Евгений Горилов.

Фото: РАЛХ