Общество 18.06.2025 в 15:56

Управляющие компании в Улан-Удэ объявили бой прожорливым гусеницам

Деревья от них гибнут по всему городу
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Текст: Елена Кокорина
Управляющие компании в Улан-Удэ объявили бой прожорливым гусеницам

В Улан-Удэ всем миром пытаются остановить вредоносное нашествие яблоневой моли, со зверским аппетитом пожирающей городские деревья. Для предотвращения гибели огромного количества насаждений просят подключиться управляющие организации, предприятия и собственников частных домовладений, чтобы всем вместе провести инсектицидную обработку.

Сегодня на борьбу с яблонной горностаевой и плодовой горностаевой молью вышли управляющие организации Советского района.

- Горностаевая моль — чрезвычайно вредное насекомое, которое полностью уничтожает дерево, высушивая его. Нашествие этих вредителей продолжается уже второй год подряд, поэтому мы регулярно проводим обработки, чтобы сохранить наши зелёные насаждения, - прокомментировал директор УК «РОС» Евгений Эргардт.

Фото: МБУ "Городское лесничество"

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