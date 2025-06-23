Оплата за домофон
Вопрос: «Входит ли домофон в общее имущество собственников?»
Отвечает ЖКХ Бурятии:
Домофон относят к общему имуществу, если совпадает хотя бы одно из условий:
- он был предусмотрен проектом дома;
- он указан в договоре управления в составе общедомового имущества;
- собственники на общем собрании приняли решение о включении домофона в общее имущество;
- часть судов считают домофон общедомовым имуществом просто в силу закона, так как он обслуживает больше одного помещения.
Условия оплаты могут также содержаться в договоре управления, условия которого тоже утверждаются на общем собрании.
Если домофон относится к общедомовому имуществу, то возможны варианты:
- обслуживание домофона включено в содержание, плата за него уже включена в ежемесячный размер платы за содержание жилья;
- обслуживание домофона не включено в перечень работ по содержанию и ремонта, поэтому размер платы определен отдельно (решением собрания, договором управления) и взимается дополнительно;
- содержание запирающего устройства на двери входит в общую плату за ЖКУ, а собственникам выставляется отдельная плата за «трубку» в квартире, от использования которой можно отказаться.
Все эти случаи встречаются в жизни, и как правильно в конкретной ситуации – зависит от договора управления и решений общих собраний.
Если домофон не входит в общее имущество, его обслуживание считается дополнительной услугой. Для законного взимания платы за него необходимо решение общего собрания. При наличии такого решения плата за домофон является правомерной.
За домофон, который включен в состав общего имущества многоквартирного дома, платят управляющая компания, ТСЖ, ЖСК или ЖК.
Если домофон не входит в общее имущество, то оплата идет специализированной организации, которая его установила, или другой компании, с которой заключен договор на обслуживание домофона.