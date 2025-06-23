Общество 23.06.2025 в 09:00

Оплата за домофон

Разберем основные моменты
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Текст: Номер один
Оплата за домофон
Номер один

Вопрос: «Входит ли домофон в общее имущество собственников?»

Отвечает ЖКХ Бурятии:

Домофон относят к общему имуществу, если совпадает хотя бы одно из условий:

- он был предусмотрен проектом дома;

- он указан в договоре управления в составе общедомового имущества;

- собственники на общем собрании приняли решение о включении домофона в общее имущество;

- часть судов считают домофон общедомовым имуществом просто в силу закона, так как он обслуживает больше одного помещения.

Условия оплаты могут также содержаться в договоре управления, условия которого тоже утверждаются на общем собрании. 

Если домофон относится к общедомовому имуществу, то возможны варианты:

- обслуживание домофона включено в содержание, плата за него уже включена в ежемесячный размер платы за содержание жилья;

- обслуживание домофона не включено в перечень работ по содержанию и ремонта, поэтому размер платы определен отдельно (решением собрания, договором управления) и взимается дополнительно;

- содержание запирающего устройства на двери входит в общую плату за ЖКУ, а собственникам выставляется отдельная плата за «трубку» в квартире, от использования которой можно отказаться.

Все эти случаи встречаются в жизни, и как правильно в конкретной ситуации – зависит от договора управления и решений общих собраний.

Если домофон не входит в общее имущество, его обслуживание считается дополнительной услугой. Для законного взимания платы за него необходимо решение общего собрания. При наличии такого решения плата за домофон является правомерной.

За домофон, который включен в состав общего имущества многоквартирного дома, платят управляющая компания, ТСЖ, ЖСК или ЖК.

Если домофон не входит в общее имущество, то оплата идет специализированной организации, которая его установила, или другой компании, с которой заключен договор на обслуживание домофона.

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