Сообщение о травмах детей в полицию
Вопрос: «В каких случаях при получении ребенком травмы сообщают в полицию?»
Дугар Ц.
Если здоровью ребенка нанесен вред, врачи сообщают в полицию — такие правила. Там должны убедиться, что это случайность, а не намеренные действия или недосмотр родителей. Основание: приказ Минздрава от 24.06.2021 № 664н
Примеры травм, на которые полиция обратит внимание:
- огнестрельное ранение, в том числе если ребенок сам играл с оружием;
- ранение и травма из-за взрыва, например пиротехники;
- серьезная рана;
- перелом, гематома, ушиб;
- ушиб и сотрясение мозга;
- ожог или обморожение;
- механическая асфиксия;
- поражение током;
- отравление ядами, алкоголем, токсинами, наркотиками;
- передозировка лекарствами;
- истощение.
Если ребенок травмировался, сотрудник полиции запросит объяснения у родителей и при необходимости — у очевидцев происшествия.
Если будет установлена вина родителей, то они могут быть привлечены к ответственности — например, за ненадлежащее исполнение обязанностей, если ребенок получил травму на велосипеде, потому что ему не купили велошлем и не рассказали о ПДД. В некоторых случаях может наступить уголовная ответственность — например, за оставление в опасности.
Если ребенок просто споткнулся или ударился, а родители не смогли это предотвратить, ответственности и последствий такая ситуация не повлечет.