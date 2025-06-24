Сообщение о травмах детей в полицию

Вопрос: «В каких случаях при получении ребенком травмы сообщают в полицию?»

Дугар Ц.

Если здоровью ребенка нанесен вред, врачи сообщают в полицию — такие правила. Там должны убедиться, что это случайность, а не намеренные действия или недосмотр родителей. Основание: приказ Минздрава от 24.06.2021 № 664н

Примеры травм, на которые полиция обратит внимание:

- огнестрельное ранение, в том числе если ребенок сам играл с оружием;

- ранение и травма из-за взрыва, например пиротехники;

- серьезная рана;

- перелом, гематома, ушиб;

- ушиб и сотрясение мозга;

- ожог или обморожение;

- механическая асфиксия;

- поражение током;

- отравление ядами, алкоголем, токсинами, наркотиками;

- передозировка лекарствами;

- истощение.

Если ребенок травмировался, сотрудник полиции запросит объяснения у родителей и при необходимости — у очевидцев происшествия.

Если будет установлена вина родителей, то они могут быть привлечены к ответственности — например, за ненадлежащее исполнение обязанностей, если ребенок получил травму на велосипеде, потому что ему не купили велошлем и не рассказали о ПДД. В некоторых случаях может наступить уголовная ответственность — например, за оставление в опасности.

Если ребенок просто споткнулся или ударился, а родители не смогли это предотвратить, ответственности и последствий такая ситуация не повлечет.