Сдача недвижимости в аренду

Вопрос: «Подскажите, на какой срок выгоднее сдавать квартиру?»

Елена Витальевна В.

1. Сдавать на короткий срок. Если сдавать жилье не на годы или даже месяцы, а в краткосрочную аренду, то можно заработать больше. Долгосрочная аренда приносит 4-6% годовых, а краткосрочная — около 15%. Квартирантами в этом случае будут, в зависимости от расположения жилья, туристы, командированные, будущие пациенты соседних больниц или спортсмены, прибывшие на соревнования. Однако нужно учитывать, что хлопот у хозяина в этом случае будет гораздо больше: как минимум нужно прибраться в квартире после каждого гостя, а они могут меняться каждый день. Если же нанять горничную (ею может стать и хозяйственная соседка), то доходность снижается.

2. Сдавать частями. Можно разделить просторное жилье на несколько — поменьше. Однако официально оформить такие переделки (добавить санузел и раковину в каждом помещении) можно только на первом этаже здания - так называемая мокрая зона не может располагаться над обычной комнатой соседей снизу.