Больничные в 2025 году

Вопрос: «Сколько денег можно получить при пропуске работы из-за болезни в 2025 году?»

Оксана Т., г. Улан-Удэ.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается исходя из среднего дневного заработка за предыдущие 2 года — за каждый день. Но при любой зарплате у больничных есть верхний предел и гарантированная минимальная сумма.

1. Максимальное пособие. В 2025 году — 5 673,97 руб. за один день нетрудоспособности. Такое пособие выплачивается, если фактический средний дневной заработок окажется выше этой суммы. Больше лимита пособие за счет средств СФР не назначается.

2. Минимальное пособие. Не ниже МРОТ в пересчете на полный месяц независимо от заработка и стажа. В 2025 году — 22 440 руб. в месяц. Минимальная сумма больничных за день — 737,75 руб.