Регистрация в квартире по доверенности

Вопрос: «Можно ли по доверенности прописать человека в квартире?»

Зарегистрировать человека в квартире по доверенности можно только при наличии у представителя оригиналов всех документов, в том числе паспорта заявителя.

Доверенность должна быть нотариально заверена. В документе должны быть указаны полномочия лица на подписание и подачу такого заявления, подачу и получение документов, необходимых для регистрации граждан РФ по месту жительства или месту пребывания.

Во избежание мошенничества необходимо быть внимательными при составлении доверенности. За оформлением такого документа следует обращаться к уполномоченным нотариусам. Также нужно убедиться, что доверенное лицо будет иметь право только на осуществление регистрационных действий и исключить злоупотребление правами.