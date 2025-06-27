Общество 27.06.2025 в 09:00

Регистрация в квартире по доверенности

Что нужно учесть?
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Регистрация в квартире по доверенности
Pixabay

Вопрос: «Можно ли по доверенности прописать человека в квартире?»

Зарегистрировать человека в квартире по доверенности можно только при наличии у представителя оригиналов всех документов, в том числе паспорта заявителя.

Доверенность должна быть нотариально заверена. В документе должны быть указаны полномочия лица на подписание и подачу такого заявления, подачу и получение документов, необходимых для регистрации граждан РФ по месту жительства или месту пребывания.

Во избежание мошенничества необходимо быть внимательными при составлении доверенности. За оформлением такого документа следует обращаться к уполномоченным нотариусам. Также нужно убедиться, что доверенное лицо будет иметь право только на осуществление регистрационных действий и исключить злоупотребление правами.

 

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