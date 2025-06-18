Жителям Бурятии передвинут срок оплаты коммуналки ко дню зарплаты

После резкого роста тарифов по ЖКУ в Госдуме решили «облегчить» бремя населения и решили перенести крайний срок оплаты коммунальных услуг с 10-го на 15-е число месяца. Соответствующий законопроект готовится ко второму чтению.

- Делается это для удобства и комфорта наших граждан. Мы знаем, что многим зарплата приходит 12-го или 15-го числа, и удобнее оплачивать ЖКУ после её поступления. Это позволит избежать просрочек и, как следствие, начисления пеней, - отметил депутат Сергей Колунов.

Напомним, что в 2025 году правительство РФ подняло населению размер пени за просрочку по оплате коммунальных услуг.

С 1 января 2025 года при расчётах пеней на сумму задолженности по оплате ЖКУ применяется не ставка в 9,5%, а действующая ключевая ставка ЦБ России – 20%.

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